Cilento

Centola, incendio distrugge la macchia mediterranea ad Arianello: fiamme domate dai soccorsi

Un vasto incendio ha colpito il territorio di Centola in località Arianello. L'intervento di squadre di terra, elicottero e pioggia ha domato le fiamme.

Di: Maria Emilia Cobucci
Centola, incendio distrugge la macchia mediterranea ad Arianello: fiamme domate dai soccorsi

La stagione degli incendi non accenna a placarsi nel Cilento. Un nuovo rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Centola, precisamente in località Arianello. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’intera area, ricoperta in gran parte da macchia mediterranea, che è andata completamente distrutta.

L’intervento della Comunità Montana e dell’elicottero regionale

Allertata la macchina dei soccorsi, sul posto hanno operato per diverse ore due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dello stesso ente montano. A supporto delle operazioni da terra è intervenuto l’elicottero della Regione Campania. Il personale antincendio, in poche ore e non senza difficoltà, è riuscito a domare le fiamme e ad evitare che il fuoco si estendesse ulteriormente.

Pioggia provvidenziale e bilancio dei danni

Provvidenziale si è rivelata anche la pioggia che nelle ultime ore ha interessato il Basso Cilento, accelerando le operazioni di spegnimento. Il bilancio finale conta circa due ettari di macchia mediterranea andati in fumo, con seri danni per l’ecosistema e l’ambiente circostante.

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