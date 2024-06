Centola: arrivano altri 2600 chilometri di condotta in pead. Maione: così riduciamo le perdite

Oltre 2,65 chilometri (2.653 metri lineari, per l’esattezza) di nuova condotta di distribuzione idrica in pead: sono stati realizzati nel territorio del comune di Centola su strade di competenza provinciale, SR 447, via Acqua del Lauro e Palinuro porto.

“Un intervento – spiega il presidente di Consac Gennaro Maione – che permetterà di “ridurre in maniera significativa il livello delle perdite idriche e migliorare la funzionalità delle reti, consentendo una gestione sempre più ottimale della risorsa a tutela dell’ambiente e degli utenti”.

Dal canto suo il sindaco di Centola Rosario Pirrone sottolinea anche l’importanza “del contenimento dei costi di manutenzione abbinata a un servizio idrico di maggiore qualità per i cittadini e per i tanti turisti che soprattutto in estate sono presenti nel nostro comune”.

L’individuazione dei tratti di rete da sostituire, spiegano dalla società, è stata frutto di un’attenta analisi dell’infrastruttura stessa: controllo delle pressioni, ricerca di perdite e attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.