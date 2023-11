Cent’anni a Velina di Castelnuovo. E’ l’amore l’elisir per nonna Nella arrivata al secolo di vita

Cent’anni per nonna Nella, festeggiata da familiari, parenti e amici nella sua casa colorata ed addobbata per l’occasione a Velina di Castelnuovo Cilento. Alla presenza del sindaco Eros Lamaida e di don Franco, parroco della comunità, che ha officiato una santa messa di ringraziamento per la lunga vita donata alla signora Anella Rizzo, non sono mancati momenti di commozione soprattutto ricordando l’amore e la devozione che ha saputo donare alla sua famiglia. Una nonnina deliziosa, sorridente che, rimasta vedova quasi 40 anni fa, ha speso tutta la sua vita nella cura dei suoi famigliari, della figlia e dei suoi 2 nipoti. E’ stato infatti l’amore l’elisir di lunga vita per nonna Nella, nessun altra alchimia da replicare