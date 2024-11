Celle di Bulgheria, l’iniziativa: POS per i pagamenti in tutti gli uffici comunali

Il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, ha annunciato una significativa novità per i cittadini: l’introduzione di un servizio gratuito di pagamento tramite POS in tutti gli uffici comunali. Questa iniziativa è stata pensata per semplificare le operazioni di pagamento relative a vari servizi erogati dal Comune, come diritti di segreteria, sanzioni, certificati, autorizzazioni e il rilascio della carta d’identità elettronica.

Un servizio innovativo e accessibile

Con l’attivazione del sistema PagoPA, i cittadini possono ora effettuare pagamenti utilizzando le loro carte di credito, debito o prepagate direttamente presso gli uffici comunali. Questo nuovo servizio non solo elimina la necessità di recarsi presso gli uffici postali, ma offre anche un metodo comodo e veloce per saldare i vari oneri senza lunghe attese.

Un trend in crescita

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. Negli ultimi mesi, oltre 300 comuni hanno richiesto l’attivazione di circa 500 terminali POS per facilitare i pagamenti elettronici.