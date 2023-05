Celebrazione del primo centenario della “nascita al Cielo” di San Filippo Smaldone, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

Il 1° giugno, alle ore 11, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Salerno, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, presiederà una santa messa in occasione del centenario della morte di San Filippo Smaldone. San Filippo, fondatore dell’Istituto Smaldone e delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, dedicò la sua vita all’evangelizzazione delle persone non udenti.

L’opera dell’Istituto Smaldone

L’Istituto “Filippo Smaldone” per Sordi di Salerno, fondato nel 1907, offre un prezioso supporto educativo ai non udenti attraverso percorsi di socializzazione e integrazione con gli udenti. L’obiettivo principale dell’Istituto è quello di evangelizzare i non udenti attraverso riabilitazione, istruzione ed integrazione, promuovendo la formazione professionale per l’inserimento nel mondo lavorativo.

Storia e sviluppo dell’Istituto

L’Istituto Smaldone si è trasferito nella sua sede attuale in via Pio XI negli anni ’30, ampliando le strutture per rispondere alle esigenze degli utenti e agli orientamenti didattici e tecnologici moderni. Nel 1970 è stata aperta la seconda sede in via Vito Lembo per accogliere un numero sempre maggiore di sordi e udenti. Nel corso degli anni, sono stati avviati corsi di formazione professionale autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania.

La celebrazione del centenario

Il 1° giugno, alle ore 11, l’Arcivescovo Bellandi presiederà la celebrazione eucaristica presso la Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Salerno in occasione del primo centenario della morte di San Filippo Smaldone. La cerimonia sarà un momento significativo per commemorare e onorare il contributo di San Filippo alla comunità e all’opera dell’Istituto Smaldone.