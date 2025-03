Castelnuovo Cilento, sicurezza stradale: introdotto nuovo limite di velocità

Il Comune di Castelnuovo Cilento ha ufficialmente istituito il limite di velocità di 30 km/h nel centro abitato della frazione Velina, lungo il tratto compreso tra Via Coppola (S.R. 447) e Via Vigne (S.R. 267). La decisione è stata presa a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentavano l’eccessiva velocità dei veicoli, con conseguenti rischi per la sicurezza, soprattutto per i pedoni e i bambini.

Un provvedimento per la sicurezza stradale

L’ordinanza, firmata dal sindaco, rientra nelle misure previste dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030, che promuove la creazione delle cosiddette “Città 30”: un modello che prevede la riduzione della velocità in aree urbane ad alto rischio di interazione tra veicoli e pedoni.

Controlli e sanzioni per i trasgressori

L’ordinanza prevede l’applicazione del limite con decorrenza immediata, a partire da ieri 12 marzo, fino a nuovo provvedimento. Gli organi di polizia saranno incaricati di vigilare sul rispetto della nuova norma e di adottare le misure necessarie per garantire un’efficace informazione agli automobilisti. Chi non rispetterà il limite sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.