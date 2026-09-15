Castelnuovo Cilento, inaugurata la Sezione Primavera a Pantana

È stata inaugurata la nuova Sezione Primavera nella frazione Pantana di Castelnuovo Cilento, afferente all’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys”. Si tratta di un servizio fondamentale dedicato alla primissima infanzia e al supporto delle famiglie del territorio cilentano.

Un’inaugurazione nel segno della comunità

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, della dirigente scolastica Maria Masella e del parroco don Franco Pecoraro. Quest’ultimo ha impartito la benedizione alla nuova struttura, accompagnando con un momento di preghiera l’avvio del percorso educativo.

Investimento sull’educazione e sulla prima infanzia

L’apertura della Sezione Primavera rappresenta un investimento significativo sul territorio e sull’istruzione dei più piccoli, offrendo alla comunità un ulteriore e solido punto di riferimento per la crescita e la formazione dei bambini.

Un ambiente su misura per lo sviluppo dei piccoli

La nuova struttura nasce con l’obiettivo di accogliere i bambini in un contesto strutturato per favorire la socializzazione, l’autonomia e l’apprendimento, garantendo un percorso didattico attento alle esigenze educative e familiari.

La sinergia tra istituzioni locali

Durante l’evento è stato ribadito il valore della collaborazione tra la scuola, l’amministrazione comunale e la comunità locale: una sinergia essenziale per realizzare servizi capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni dei residenti.

Aperte le iscrizioni: come accedere al servizio

La Sezione Primavera di Pantana è pronta a ospitare i suoi primi iscritti. Le famiglie interessate possono presentare domanda rivolgendosi direttamente alla segreteria dell’IOC “Ancel Keys” oppure agli uffici del Comune di Castelnuovo Cilento, dove sono disponibili tutte le informazioni relative alle modalità d’iscrizione e all’organizzazione del servizio.

La nascita della Sezione Primavera segna l’avvio di un presidio strategico per il Cilento, destinato a diventare un luogo di incontro, crescita e coesione sociale per l’intera comunità di Pantana e Castelnuovo Cilento.