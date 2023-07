Castelnuovo Cilento: atti persecutori verso l’ex fidanzata: scatta il divieto di avvicinamento

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo hanno messo in atto un’importante operazione, eseguendo un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di E.R. La misura era stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo Della Lucania su richiesta della Procura, a causa degli atti persecutori che l’uomo aveva compiuto nei confronti della sua ex fidanzata.

La querela e le indagini

L’ordinanza cautelare è stata emessa in seguito alla denuncia querela presentata dall’ex compagna di E.R. La donna aveva denunciato le condotte intimidatorie subite dall’uomo, che la tormentava con telefonate incessanti ed appostamenti minacciosi.

Il provvedimento

A seguito dell’attività d’indagine è stato disposto per lui il divieto di avvicinamento alla donna.

Nelle scorse settimane, i carabinieri della medesima stazione eseguirono un’altra ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti di un 40enne di Omignano, indagato per “maltrattamenti in famiglia” commessi nei confronti dell’ex convivente. Per lui imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai prossimi congiunti.