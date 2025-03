Castellabate, violento incidente sulla Via del Mare: due feriti

Un impatto violentissimo si è verificato questa mattina, intorno alle ore 10, sulla Via del Mare nel comune di Castellabate tra le frazioni di San Marco ed Ogliastro Marina. Per cause ancora in via di accertamento le due auto, una Peugeot 2008 e una Renault Megane si sono scontrate in un frontale.

La dinamica

Il grande impatto ha comportato l’uscita di strada di una delle due vetture, la Peugeot 2008. Entrambi i conducenti, residenti a Montecorice, delle automobili coinvolte nel sinistro sono rimasti feriti e trasportati immediatamente all’Ospedale di Vallo della Lucania.

I soccorsi

Tempestivo è stato l’intervento dell’Associazione Tommy 125 e dell’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Agropoli per i primi rilievi del caso e per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.