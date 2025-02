Castellabate, violazioni in area protetta: sequestrato complesso residenziale

Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate, nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni commesse in area protetta, hanno eseguito il sequestro di un’area di circa 5.000 mq e del complesso residenziale in fase di realizzazione composta da otto distinte abitazioni site in località “Lago” del Comune di Castellabate all’interno del Parco Nazionale del Cilento.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare emesso dalla Procura della Repubblica è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania. Le complesse attività di indagine hanno fatto emergere l’illegittimità del permesso di costruire posto a base delle opere realizzate poiché comportante un aumento di volumetria non consentito e l’edificazione in zone con compatibili con la destinazione residenziale. L’attività di indagine si iscrive in una più ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in danno delle risorse ambientali e paesaggistiche del Cilento effettuata dai Carabinieri Forestali in sinergia e sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania.