Castellabate: tutto pronto per l’inaugurazione dell’isola ecologica al porto di San Marco

Il porto di San Marco di Castellabate è pronto ad essere dotato di un’innovativa e funzionale isola ecologica informatizzata. L’inaugurazione avverrà il prossimo giovedì 4 aprile, alle ore 11.00, presso il molo del noto approdo turistico. Tale installazione, che rappresenta un aiuto concreto per la salvaguardia ambientale e il raggiungimento della piena sostenibilità sul territorio, non è finalizzata solamente sullo smaltimento dei rifiuti tradizionali, ma include soprattutto una sezione apposita dedicata a quelli recuperati dal mare. L’isola ecologica è caratterizzata anche dalla presenza di una stazione metereologica che fornirà informazioni in tempo reale a tutti i diportisti e i pescatori. Essa è stata finanziata nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP) per un importo di circa 85 mila euro.

“L’installazione dell’isola ecologica sul porto di San Marco di Castellabate è un’iniziativa rivolta a tutta la comunità, ma soprattutto ai nostri amati pescatori. Nel loro costante lavoro giornaliero sono tanti i materiali che vengono raccolti in mare senza, però, conoscere le modalità corrette per il loro smaltimento. Con l’introduzione di quest’isola ecologica porremo fine a tale problematica, tutelando la pulizia e la bellezza del nostro ecosistema marino. Ringrazio il lavoro svolto dai responsabili del nostro ufficio ambiente per il brillante risultato ottenuto”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Castellabate green

“Castellabate continua a confermarsi come un paese contraddistinto da una grande impronta green. L’isola ecologica sul porto è solo un altro tassello che viene aggiunto ad un insieme di iniziative e progetti che costantemente stiamo promuovendo. Tale impianto risponderà alle esigenze di tutti i cittadini e incentiverà l’incremento della raccolta differenziata”, evidenzia l’Assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia.

“Con questo progetto tendiamo la mano a tutti gli instancabili pescatori della zona, agevolando il loro lavoro e il rispetto dell’ambiente. Il porto di San Marco rappresenta un biglietto da visita importante per il nostro Comune e la presenza di un’isola ecologica così efficiente e facile da utilizzare sarà senza dubbio d’aiuto per la sua crescita”, ammette l’Assessore al Mare e al Porto, Antonio Florio.