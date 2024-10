Castellabate, turista inglese muore in spiaggia colpito da un malore

Un pomeriggio da dimenticare a Castellabate. Intorno alle 15, sulla spiaggia del Pozzillo, tra le frazioni di Santa Maria e San Marco, ha perso la vita un turista inglese di 72 anni a seguito di un malore.

L’accaduto

Tutto è successo in pochi attimi. Il malcapitato era in acqua, a pochi passi dalla riva, quando improvvisamente ha avuto difficoltà a rientrare sulla spiaggia.

A prestare per i primi soccorsi, un gruppo di connazionali che erano in compagnia del 72enne.

Prontamente sul posto è intervenuta anche un ambulanza del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che costatarne il decesso per morte naturale. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera.