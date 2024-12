Castellabate: torna la “Tombola Vivente” organizzata dall’associazione Vivi San Marco

Lunedì 30 dicembre l’associazione ‘Vivi San Marco’ ripropone per il nono anno consecutivo la ‘Tombola Vivente’ in piazza G. Comunale a San Marco. L’originale format ormai consolidato, con i ‘numeri umani’ e il tabellone in versione extralarge che occuperà l’intera piazza, sarà accompagnato da animazione, fantastici premi e sfizi natalizi.

La giornata

Si parte alle 18:30 con il primo giro di tombola e si ricomincia con il secondo turno alle 20:30, per una doppia sfida con la fortuna. Alle classiche vincite dall’ambo alla tombola, si aggiungono tante divertenti sorprese e qualche premio aggiuntivo. I 180 numeri di questa edizione sono andati subito sold out ma quest’anno, al termine del turno delle 20:30, ci sarà un’estrazione straordinaria libera a tutti, al costo di 2 €, dove si avrà la possibilità di vincere un Tablet di ultima generazione. Unica regola da rispettare è la presenza fisica durante l’estrazione altrimenti la vittoria non sarà convalidata.

“Ringraziamo i nostri sponsor che ci permettono di mettere in palio dei premi sempre più ambiti – e conclude – l’associazione anche in bassa stagione riesce a movimentare la nostra frazione con eventi che vedono una grande partecipazione, di chi si mette in gioco e di chi assiste alla manifestazione”, così il presidente dell’associazione Vivi San Marco, Antonino Spinelli.