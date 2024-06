Castellabate si colora di blu: il 5-6-7 Luglio si celebra il festival del mare con musica, spettacoli e gastronomia

Il Comune di Castellabate è stato insignito del prestigioso riconoscimento della 26esima Bandiera Blu e per l’occasione è pronto a festeggiare con una tre giorni, il 5-6 e 7 luglio, dedicati al Festival del Mare. Saranno tanti gli appuntamenti in programma.

Gli appuntamenti

Ad aprire le danze sarà la notte blu, venerdì 5 luglio, dalle ore 20.30, con la presenza di artisti di strada, musica e le iniziative promosse dalle attività commerciali sul centralissimo “Corso Matarazzo”.

Sabato 6, invece, alle ore 9 del mattino si terrà la suggestiva cerimonia di benedizione del mare con partenza dal porticciolo delle “Gatte” e visita alla Madonna degli Abissi. Dalle 19, sul piazzale “Punta dell’Inferno”, si svolgerà un importante convegno sull’Area Marina Protetta con la partecipazione, tra le altre, di diverse istituzioni territoriali ed esperti di settore. Alle ore 20, prenderà il via la serata gastronomica dedicata al pesce azzurro a cura dell’Associazione Punta dell’Inferno e un originale show cooking sulla Triglia Rossa di Licosa, organizzato da Assunta Niglio e dall’Associazione Pescatori. La giornata si concluderà alle ore 21 con il concerto di musica popolare dei “Vienteterra”.

Domenica 7, alle ore 10.30, dal porto di San Marco, tanti volontari salperanno destinazione Punta Licosa per la 22esima edizione di “Puliamo l’Isola” con Legambiente Campania. Il gran finale sarà in Piazza Lucia a Santa Maria di Castellabate, dove alle ore 21 si terrà la tradizionale cerimonia di consegna della Bandiera Blu, mentre alle ore 21.30 sarà il turno del concerto tribute band di Pino Daniele. In queste giornate, inoltre, sarà possibile prenotare attività esperienziali legate al mare, promosse grazie alla sinergia con le associazioni locali.

Le dichiarazioni

“Castellabate è 26 volte Bandiera Blu. Un prestigioso traguardo che conquistiamo ogni anno grazie al lavoro costante da parte di tutta la comunità. Vogliamo festeggiare questo successo con una tre giorni che ravviverà la frazione di Santa Maria di Castellabate con una serie di iniziative che spaziano dalla musica, alla gastronomia, fino allo shopping e la sensibilizzazione ambientale. Tutto questo dedicato alla tutela e la valorizzazione di una risorsa così fondamentale come il mare”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il prossimo weekend Castellabate si colorerà di blu con tantissimi eventi che verranno realizzati anche grazie al supporto delle associazioni del territorio. Il nostro obiettivo è quello di istituzionalizzare questo festival, affinché possa diventare un appuntamento fisso dell’estate a Castellabate”, evidenzia il Consigliere Comunale, Clemente Migliorino.