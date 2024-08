Castellabate, scoperti con la droga durante la processione di Santa Maria a Mare: condotti in caserma due turisti

Nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, durante la Santa Messa nella centralissima Piazza Lucia per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare, sono stati trovati due giovani individui, turisti a Castellabate, in possesso di droga.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante la grande folla di fedeli presenti, le stesse forze dell’ordine che seguivano la processione si sono immediatamente accorte di qualche movimento sospetto.

Grazie all’intervento dei militari di Santa Maria di Castellabate, guidati dal Maresciallo Cesa, e dagli uomini della Polizia Locale, agli ordini del Comandante Malandrino, i due individui sono stati subito fermati e trovati in possesso di diverse dosi di droga, di tipo marijuana, e sono stati condotti nella locale stazione dei Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Successivamente, trattandosi di una quantità modesta, presumibilmente per uso personale, sono stati rilasciati.