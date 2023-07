Castellabate: scontro tra due motorini sulla Via del Mare

Altro incidente a Castellabate. Lungo la Via del Mare, nelle vicinanze del bivio di Ogliastro Marina, due centauri si sono scontrati e sono stati trasportati, in via precauzionale, in ospedale.

I due malcapitati sono coscienti e in buone condizioni. L’incidente, avvenuto verso ora di pranzo, ha visto protagonisti due uomini di Castellabate e Montecorice. Il primo, ha riportato lievi escoriazioni ad un braccio. Il secondo, invece, un piccolo ematoma alla testa.

È stato, comunque, reso necessario il trasporto di entrambi in ospedale per ulteriori accertamenti.

I soccorsi

Nel giro di pochi minuti, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul posto, infatti, si sono recati i sanitari dell’Associazione Tommy 125 e la Croce Bianca di Agropoli. Presenti anche i carabinieri della locale stazione per i primi rilievi del caso e per agevolare lo scorrimento regolare del traffico