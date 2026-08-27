Cilento

Castellabate, ragazzo rischia di annegare: salvato dai bagnini

Momenti di paura in mare nella frazione Lago di Castellabate per un giovane in difficoltà. L'intervento tempestivo dei bagnini evita la tragedia

Di: Manuel Chiariello
Castellabate, ragazzo rischia di annegare: salvato dai bagnini

Attimi di forte tensione questa mattina sulla spiaggia della frazione Lago, nel comune di Castellabate, dove un giovane ragazzo con autismo si è trovato in grave difficoltà mentre faceva il bagno in mare. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento del personale di salvataggio della struttura “Trezene Village”.

L’intervento dei bagnini e il lieto fine

Il ragazzo, non residente in zona, si era allontanato per diversi metri dalla battigia. Sopraffatto dalla fatica, non è più riuscito a rientrare a riva, rischiando l’annegamento. Accortisi subito della situazione di pericolo, i bagnini Attilio Federico e Giovanni Torre si sono tuffati in acqua senza esitazione per raggiungere il giovane e riportarlo al sicuro.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato attivamente anche alcuni bagnanti presenti. Una volta scortato sulla spiaggia, il ragazzo si è ripreso ed è apparso in buone condizioni di salute, potendo così riabbracciare i propri genitori.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.