Castellabate, ragazzo rischia di annegare: salvato dai bagnini

Attimi di forte tensione questa mattina sulla spiaggia della frazione Lago, nel comune di Castellabate, dove un giovane ragazzo con autismo si è trovato in grave difficoltà mentre faceva il bagno in mare. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento del personale di salvataggio della struttura “Trezene Village”.

L’intervento dei bagnini e il lieto fine

Il ragazzo, non residente in zona, si era allontanato per diversi metri dalla battigia. Sopraffatto dalla fatica, non è più riuscito a rientrare a riva, rischiando l’annegamento. Accortisi subito della situazione di pericolo, i bagnini Attilio Federico e Giovanni Torre si sono tuffati in acqua senza esitazione per raggiungere il giovane e riportarlo al sicuro.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato attivamente anche alcuni bagnanti presenti. Una volta scortato sulla spiaggia, il ragazzo si è ripreso ed è apparso in buone condizioni di salute, potendo così riabbracciare i propri genitori.