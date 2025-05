Castellabate: raccolti 22mila euro per la ricerca contro il cancro

Si è conclusa con un risultato sorprendente la due giorni de “Il filo della solidarietà”, tenutasi il 3 e 4 maggio 2025 a Santa Maria di Castellabate: un evento promosso dall’Associazione Raffaele Tortora e che ha animato Corso Matarazzo e la centralissima Piazza Lucia, attirando famiglie, giovani e cittadini di ogni età in un autentico abbraccio solidale a favore di AIRC, per la ricerca contro il Cancro.

L’evento

Tra stand gastronomici dal sapore locale, concerti all’aperto, aree di animazione per bambini e un vivace mercatino di artigianato, Castellabate si è trasformata in un’occasione di incontro e condivisione. Numerosi volontari hanno curato le attività, garantendo un’accoglienza calorosa e momenti di intrattenimento pensati per tutte le fasce d’età.

Fondamentale è stata la collaborazione spontanea delle comunità di Castellabate e Montecorice con le parrocchie e le associazioni, che si sono unite con entusiasmo per offrire il proprio tempo a favore di AIRC.

Grazie a questa straordinaria mobilitazione e alle donazioni raccolte durante la manifestazione e nei mesi che l’hanno preceduta, il ricavato finale della raccolta fondi 2025 pari ad € 22.106,50, eguagliando così il risultato dell’edizione 2024, e raggiungendo complessivamente nelle 3 edizioni circa € 60.000,00 di donazioni per la ricerca sul cancro. Questo nuovo importante traguardo permetterà, grazie al sostegno di AIRC Comitato Campania e alle prossime iniziative di fundraising, di finanziare per il secondo anno consecutivo una borsa di studio di un anno a favore di un ricercatore. Un investimento che conferma la convinzione comune: la ricerca di oggi sarà la cura di domani.

Il commento

“Un sentito ringraziamento va a tutti i partner, alla Parrocchia Santa Maria a Mare, all’amministrazione comunale, alle attività commerciali locali, ai volontari, ai gruppi parrocchiali, al Forum delle associazioni e ai cittadini che, con il loro impegno, hanno reso possibile questo straordinario successo. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la certezza di continuare a tessere insieme il filo della solidarietà”, afferma il Presidente dell’Associazione Raffale Tortora, Anna Palluotto.