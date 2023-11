Castellabate, proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio

A Castellabate, continuano gli interventi di manutenzione stradale e infrastrutturale su tutto il territorio comunale. Dalla pulizia dei valloni e dei tanti corsi d’acqua presenti, alla riqualificazione di vie e ponti, passando per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Un lavoro, questo, finanziato attraverso le risorse di bilancio del Comune. A fare un quadro più dettagliato delle operazioni eseguite finora è il vice sindaco di Castellabate, Luigi Maurano

Gli Interventi

Sono diversi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria messi in atto dal Comune di Castellabate. Tra i più importanti ci sono quelli che riguardano tutte le palestre scolastiche del territorio che hanno ricevuto interventi mirati di manutenzione, così come la Sala Polifunzionale Monsignor Farina che ha goduto di lavori di tinteggiatura, predisposizione di un nuovo impianto audio e cambio della moquette. È stato ripristinato e messo in sicurezza il muro del camminamento esterno del Castello dell’Abate, cercando di prevenire qualsiasi pericolo per passanti e turisti e sono state effettuate delle operazioni di bonifica dei valloni e dei corsi d’acqua per scongiurare il rischio di allagamenti con l’arrivo delle forti precipitazioni invernali.

“Un lavoro costante e quotidiano”

È lo stesso vice Sindaco di Castellabate, Luigi Maurano, a fare luce sulla situazione: “Questi lavori di manutenzione sono stati effettuati da ditte locali e professionisti che egregiamente svolgono l’incarico affidatogli. In questo modo si attiva e potenzia anche il circolo virtuoso dell’economica locale. Per i corsi d’acqua è bene ricordare che i corsi d’acqua sono di competenza degli Enti sovra comunali. Il Comune, con uno sforzo economico di non poco conto (più di 50.000 euro solo nel 2023) sta provvedendo autonomamente“.