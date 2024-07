Castellabate potenzia la Polizia Municipale nel corso dell’estate

Il Comune di Castellabate, in considerazione anche della sua forte vocazione turistica, ha recentemente assunto 4 agenti di polizia municipale a tempo determinato per il periodo estivo. L’iniziativa mira a rafforzare l’organico del Corpo di Polizia Municipale durante i mesi di luglio, agosto e settembre, quando la città registra un significativo aumento di presenze turistiche.

Le assunzioni, con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), sono state effettuate attingendo dalla graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2022.

Castellabate: potenziamento del corpo di polizia municipale. Più sicurezza durante l’estate

Secondo quanto riportato nella determina, l’assunzione di personale stagionale è necessaria per garantire il miglioramento dei servizi, l’ordine pubblico, la sicurezza e la regolare viabilità su tutto il territorio comunale, nonché per far fronte a situazioni di emergenza dovute all’incremento del traffico veicolare.

Le risorse finanziarie per le assunzioni provengono dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.