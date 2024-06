Castellabate, Polo scolastico a Santa Maria, Di Luccia: “lavori fermi al palo”

“Sicuri che il prossimo anno il polo scolastico sarà pronto ad ospitare gli studenti abbiamo fatto questo sopralluogo per poter avviare la relativa programmazione. Questo ci consentirà di organizzare al meglio ogni singolo aspetto del percorso scolastico sia per i docenti e tutto il personale che per gli studenti stessi” lo affermava il sindaco Marco Rizzo lo scorso mese di ottobre 2022, ad oggi pare che i lavori siano fermi, così come dichiarato ai microfoni di InfoCilento dal consigliere di minoranza del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia.