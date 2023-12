Castellabate, più sicurezza sul territorio: pronto il nuovo sistema “Targa System”

Tra gli obiettivi più volte dichiarati dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, vi è quella di rendere Castellabate più sicura e tranquilla. Nel corso del tempo, infatti, diverse sono state le iniziative implementate per garantire la prevenzione e un maggior grado di controllo su tutto il territorio, anche attraverso l’installazione di un sistema integrato di videosorveglianza. Ora, tutto ciò verrà ampliato attraverso il “Targa System”, ovvero un ulteriore strumento che consentirà il controllo dei veicoli circolanti lungo le strade del Comune.

Cos’è Targa System

È un software di riconoscimento targhe che si pone come strumento destinato alle forze di Polizia, con lo scopo di offrire loro un valido supporto nella protezione delle strade e nell’individuazione delle infrazioni, consentendo di monitorare i veicoli in transito sul territorio verificandone in tempo reale, tramite accesso automatico alle banche dati, la regolarità della documentazione per la circolazione e tutte le altre anomalie come i furti.

L’attivazione

Per assicurare la sicurezza urbana, saranno installate quattro telecamere in diversi punti cardini del Comune.

Tale sistema, una volta scansionata la targa, potrà, ad esempio, riconoscere i veicoli rubati o quelli che compaiono nella black list della Polizia, offrendo così un valido supporto alle Forze dell’ordine ed in particolare alla Polizia Municipale per individuare i veicoli in ingresso e in uscita dal territorio

comunale in caso di rapine, furti, scippi e quant’altro.