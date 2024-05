Castellabate: per l’estate 2024 torna il centro estivo

Anche per l’estate 2024, il Comune di Castellabate conferma il Centro Estivo per minori, un’iniziativa volta a garantire supporto educativo, socializzazione e divertimento ai bambini dai 3 ai 10 anni. Il centro, attivo dal 1° luglio al 31 agosto, rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie del territorio, soprattutto per quelle con disagio economico o con genitori impegnati in attività lavorative durante i mesi estivi.

Un’oasi di cura e apprendimento

Le attività del Centro Estivo si svolgeranno presso i locali della scuola dell’Infanzia di Santa Maria di Castellabate, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per i piccoli ospiti.

Il programma, strutturato dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00, prevede una serie di attività ludico-ricreative, laboratori didattici e momenti di socializzazione, pensati per stimolare la creatività, l’apprendimento e il sano svago dei bambini.

Il progetto sarà gestito da una cooperativa esperta e accreditata presso il Piano di Zona S8. Un team di 5 operatori e 2 unità di Servizio Civile sarà dedicato all’organizzazione e alla supervisione delle attività, assicurando un ambiente sicuro e stimolante per i piccoli partecipanti.

Il programma del Centro Estivo di Castellabate prevede almeno due uscite settimanali di carattere didattico e/o ludico-ricreativo. Per ogni uscita, verrà richiesta specifica autorizzazione scritta ai genitori o tutori legali dei bambini partecipanti.

Iscrizioni

L’iscrizione al Centro Estivo è aperta a un massimo di 25 bambini. Per partecipare, è necessario compilare un modulo di iscrizione che sarà predisposto dal Comune di Castellabate. In caso di domande di iscrizione superiori al numero massimo di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sul reddito ISEE, come da attestazione in corso di validità, presentata al momento dell’iscrizione.