Castellabate, omicidio Nowak: c’è la svolta. Fermato il marito. Procura convoca conferenza stampa

Svolta nella omicidio di Silvia Nowak, la 53enne tedesca trovata senza vita e semi-carbonizzata ad Ogliastro Marina lo scorso ottobre. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Kai Dausel, compagno della vittima.

L’arresto

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, è stata eseguita all’alba di oggi. Dausel, è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione del sostituto procuratore Cantarella, hanno raccolto elementi probatori che indicherebbero la sua responsabilità nel delitto.

Un delitto che ha sconvolto la comunità

La morte violenta di Silvia Nowak ha scosso la comunità di Ogliastro Marina e dell’intero Cilento. La donna, che si era trasferita in Italia con il compagno, è stata trovata senza vita in un’area adiacente alla loro abitazione. Le indagini hanno subito concentrato l’attenzione sulla figura di Dausel, il quale aveva denunciato la scomparsa della compagna. Proprio ieri l’uomo aveva partecipato alla cerimonia di installazione di una panchina rossa in ricordo della donna.