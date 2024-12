Castellabate, ok al bilancio. Ridotta la Tari

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Castellabate ha approvato il bilancio di previsione comunale 2025-2027 entro il 31 dicembre, rispettando il termine prescritto dalla normativa. Tra gli aspetti più significativi da rimarcare vi è la riduzione della tassa dei rifiuti (Tari) per tutti i cittadini con un abbassamento che riguarderà anche le tante attività commerciali del paese.

Le novità

Non solo, sono state apportate anche due importanti agevolazioni Tari che porteranno ulteriori riduzioni della tariffa per l’anno 2025. Il Consiglio Comunale, infatti, ha stabilito che i nuclei familiari che presentano un figlio in età compresa da 0 a 24 mesi potranno avere una riduzione del 15% sulla Tari dell’abitazione principale.

Una misura che mira ad incentivare la natalità e che vuole fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio. Ci sarà anche la possibilità di avere un’ulteriore 20% di diminuzione della tassa dei rifiuti sull’abitazione principale per tutti coloro i quali adotteranno un cane rinvenuto nel territorio di Castellabate e presente nel canile rifugio convenzionato con il Comune.

“Anche quest’anno il Comune di Castellabate riesce ad approvare il bilancio nei termini prescritti. Un traguardo frutto di un grande lavoro collettivo caratterizzato da un’attenta gestione organizzativa e lungimirante, finalizzata ad andare incontro ai bisogni dei cittadini con qualità dei servizi e riduzione delle tariffe”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il Bilancio 2025 garantisce la stabilità dell’azione amministrativa. Con la sua approvazione ogni settore della vita pubblica è stato attenzionato e finanziato a seconda degli obiettivi prefissati dall’amministrazione Comunale e delle esigenze della collettività. Riduzione della tariffa sui rifiuti, nuovo piano integrato dei rifiuti, nuovo piano dei servizi della Castellabate Servizi, investimenti nel settore turistico e culturale, supporto e contributi alle fasce più deboli, risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico. È un bilancio storico in quanto contiene al proprio interno riduzioni e agevolazioni Tari. Un aiuto alla cittadinanza. Un segnale forte. In un momento storico segnato dall’inflazione e dall’aumento dei costi di beni e servizi, nonostante l’obbligatorietà di coprire la quota annuale del disavanzo economico ereditato, nonostante le minori entrate da parte dello Stato a seguito della spending review, il Comune di Castellabate ha approvato un bilancio che dà una mano ai cittadini e proietta il territorio verso uno sviluppo organizzato e lungimirante. Un risultato importante che dà speranza e dinamicità al futuro di Castellabate”, dichiara l’Assessore al Bilancio, Luigi Maurano.