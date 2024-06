Castellabate, nuoto di fondo in acque libere: 2 i premiati nella “Gran fondo” di 15 km

Primo weekend di Nuoto di Fondo nel mare Bandiera Blu dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, che ha ospitato la quinta edizione della “Gran Fondo di Nuoto in Acque Libere” di 15 km e la seconda tappa del Campionato Nazionale di Nuoto in Acque Libere del Centro Sportivo Italiano. Contestualmente, è andata in scena anche la gara internazionale “CSEN Acque Libere 2024” promossa dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Spettacolo assoluto nella prova regina di 15 km, svoltasi domenica mattina, che ha visto atleti italiani, argentini, spagnoli e svizzeri nuotare nel Golfo di Castellabate, partendo da Baia Arena di Montecorice ed attraversando tutta la riserva marina, dinanzi anche allo spettacolare isolotto di Licosa.

I premiati

A trionfare, tra gli uomini, per il secondo anno consecutivo, è stato Domenico Scaldaferri della Peppe Lamberti Nuoto Club, che ha chiuso la gara in 3h24’12’’. Tra le donne, un’altra conferma, Daniela Calvino della Nantes Vomero, che ha terminato la gara in 3h27’8’’.

La piscina naturale di Castellabate è stata teatro, domenica mattina, anche del Miglio “[Blu]arancio” e della seconda tappa del Campionato Nazionale di Nuoto in Acque Libere grazie all’organizzazione della Polisportiva “AquAria”, unitamente al prezioso supporto logistico e tecnico del Circolo Nautico Punta Tresino e di Camelot Sport per le rilevazioni cronometriche, e in partnership con il Centro Zona C.S.I. Cilento e il C.S.I.

Salerno, sotto l’egida del Comitato Regionale C.S.I. Campania e per la prima volta della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. Nella giornata di sabato, invece, sono stati i ragazzi ad animare le gare del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

“Questo evento ha mostrato ancora una volta la bellezza e il potenziale del mare Bandiera Blu dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato, dimostrando spirito sportivo e impegno eccezionali. – commenta il responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino, Giovanni Pisciottano – Ma non è finita perché nel prossimo weekend ospiteremo altri tre importanti appuntamenti, a conferma della straordinaria vocazione del nostro territorio ad ospitare questa tipologia di eventi e della fiducia che ormai da anni anche la Federazione Italiana Nuoto riserva nei nostri confronti”.

I prossimi appuntamenti

Il Nuoto di Fondo tornerà, infatti, ad essere protagonista nel weekend del 6 e 7 luglio con le gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino in collaborazione con l’Asd Peppe Lamberti Nuoto Club.

Sabato 6 luglio (partenza ore 10) si parte con la Mezzofondo di 3000 metri con partenza ed arrivo dalla spiaggia tra lo stabilimento balneare La Pagliarella ed il Residence La Perla Bianca. Nel pomeriggio, poi, alle 18, la prima giornata di nuoto si chiude con il Mezzofondo Sprint (1852 m).

Il programma termina domenica 7 luglio (partenza ore 10) con la “Traversata a nuoto del Golfo di Castellabate” di 5000 metri con partenza dallo specchio marino antistante il porto di San Marco di Castellabate ed arrivo alla frazione Lago.

Infine, domenica 14 luglio spazio alla pallanuoto giovanile con un torneo che si terrà in località Lago con il coinvolgimento della Dream Team Salerno ed altre società sportive.