Cilento

Castellabate, maltrattamenti in famiglia: 41enne ai domiciliari

Scatta il Codice Rosso a Castellabate. Arrestato un 41enne per maltrattamenti in famiglia dopo le indagini dei Carabinieri

Di: Manuel Chiariello
Carabinieri

Un uomo di 41 anni residente a Castellabate è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, a seguito dei primi accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, guidati dal Maresciallo Cesa, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Agropoli.

L’intervento dei Carabinieri e l’attivazione del Codice Rosso

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata dalla giovane vittima. A seguito della segnalazione, le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso attivando la procedura d’urgenza prevista dal “Codice Rosso”, norma tutelare introdotta per garantire un intervento rapido e mirato nei contesti di violenza domestica e di genere.

La vicenda giudiziaria resta tuttora al vaglio degli inquirenti della Procura vallese per il completamento degli accertamenti e la definizione del quadro probatorio.

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