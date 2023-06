Castellabate: l’isola di Punta Licosa torna a risplendere con la pulizia di Legambiente

Castellabate vanta uno dei paesaggi naturalistici più importanti e belli della Campania, e non solo: la leggendaria isola di Punta Licosa. I volontari di Legambiente, domenica 11 giugno, si riuniranno per ripulirla e portarla al suo grande splendore in vista della stagione estiva.

“Puliamo Licosa”

L’iniziativa, arrivata alla sua 21esima edizione, vedrà protagonisti tante persone armati di guantoni e sacchi, ripulire lo splendido isolotto che, soprattutto in estate, è tra i più affollati e visitati dai turisti. L’evento si terrà con il patrocino del Comune di Castellabate e della Capitaneria di Porto del locale ufficio marittimo di Santa Maria.

Quest’anno, l’appuntamento si arricchirà anche della partecipazione dell’aziende Zarotti e Albarina, insieme alla Fisar, Federazione Italiana Sommelier Albergato Ristoratori, che caratterizzeranno la giornata con il buon cibo e degli ottimi assaggi di vino.

Il programma

La domenica con Legambiente, partirà alle ore 9:30 con il raduno dei volontari e i classici saluti istituzionali direttamente presso il porto turistico di San Marco di Castellabate. Da lì, tramite le imbarcazioni presenti, si salperà verso Punta Licosa, dove cominceranno le operazioni di pulizia. Dopo il sudato lavoro, ci sarà occasione di godersi le magnifiche acque cristalline della baia e la degustazione di vini dell’azienda Albamarina con il pranzo in barca garantito dalle specialità della linea Cilento d’amare, targata Zarotti. Il rientro sarà previsto per le ore 16.