Castellabate, ladri in azione: rompono il vetro di un auto e rubano una borsa

Nel primo pomeriggio di oggi a Castellabate, intorno alle ore 15.30, tre malviventi sono entrati in azione per compiere un furto nella frazione Lago, nei pressi del Viale Tirreno.

I ladri, in pieno giorno e a pochi passi dal mare, hanno distrutto il vetro di un auto in sosta, una Lancia Ypsilon di colore bianco, e hanno portato via una borsa con all’interno tutti i documenti personali e un portafoglio di proprietà di una coppia non residente, ma da anni in villeggiatura a Castellabate.

La ricostruzione

A riprendere l’accaduto sono state alcune telecamere di video sorveglianza private presenti nella zona. Due individui, sui 30 anni, hanno portato a segno il furto per poi darsi alla fuga sfruttando la presenza di un complice che li aspettava a bordo di una Fiat Bravo di colore blu. Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri della locale stazione di Santa Maria di Castellabate che stanno già indagando su quanto successo. Un aiuto concreto verrà dato proprio dall’occhio delle telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso la scena.