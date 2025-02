Castellabate in festa per i 101 anni di Maria Sansivieri

Il Cilento terra di centenario, ancora un altro meraviglioso traguardo per una cittadina di Castellabate. Quest’oggi, infatti, a celebrare un importante compleanno è Maria Sansivieri che ha soffiato ben 101 candeline.

Gli auguri del Sindaco

“Un altro importante traguardo da festeggiare nella nostra comunità. Una vita straordinaria, caratterizzata dalla passione per il cucito, che ha fatto tramandare di generazione in generazione. Un esempio di dedizione, pazienza e amore per le tradizioni che arricchiscono la nostra Castellabate”, afferma il Sindaco, Marco Rizzo