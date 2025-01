Castellabate, i mercatini di Natale raddoppiano: nuove date per l’Epifania

Un’Epifania all’insegna dei Mercatini di Natale al Borgo di Castellabate. Dopo gli appuntamenti che hanno caratterizzato tutti i weekend di dicembre, sono state aggiunte tre nuove date per consentire a tutti di visitare il percorso tra le vie del Capoluogo, con stand artigianali, musica ed intrattenimento.

Il 4-5-6 gennaio 2025, infatti, i tipici mercatini saranno ancora aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00. La giornata del 5 gennaio sarà dedicata proprio all’Epifania con diverse iniziative pensate soprattutto per i più piccoli.

Le dichiarazioni

“Abbiamo deciso di chiudere le festività natalizie all’insegna dei tradizionali Mercatini a Castellabate. Le nuove date saranno un’occasione in più per immergersi nell’atmosfera incantata del nostro Borgo, tra luci, artigianato locale, gustosi prodotti tipici e sorprese pensate per i bambini in vista dell’Epifania, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La magia del Natale prosegue anche durante il weekend dell’Epifania. Dopo un intenso mese di iniziative pensate per vivere al meglio questo atteso periodo di feste su tutto il territorio, i mercatini continuano ad illuminare le stradine del centro storico di Castellabate. Vi aspettiamo numerosi per godere delle bellezze del nostro Borgo”, annuncia l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.