Castellabate: grande attesa per la 5 edizione di “SUDeFUTURI”. Appuntamento il 28 e 29 settembre

Grande attesa per l’avvio della quinta edizione dell’iniziativa SUDeFUTURI che si svolgerà a Castellabate in Villa Matarazzo nei giorni 28 e 29 settembre per concludersi a Capaccio sabato 30 settembre 2023.

L’iniziativa

Organizzata dalla Fondazione Magna Grecia in sinergia con il Comune di Castellabate e quello di Capaccio, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e la Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, si tratta di un’iniziativa di notevole rilevanza sociale e culturale con protagonista il Sud, le criticità e le forti potenzialità da sviluppare. Tanti illustri relatori offriranno il loro contributo nella trattazione di tematiche importanti quali la denatalità e lo spopolamento, globalizzazione delle mafie nello spazio digitale, mobilità e connessioni, investire nel Sud Italia e la Magna Grecia Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Giovedì 28 alle ore 15:00 con i saluti istituzionali del Sindaco Marco Rizzo si avvierà questa iniziativa che parlerà del mezzogiorno, di risorse, ostacoli e opportunità.

Castellabate, luogo d’incanto crocevia tra le antiche colonne di Paestum, antica Posidonia traccia dell’insediamento della civiltà greca, e la cultura eleatica di Parmenide e Zenone, Patrimonio Mondiale dell’Umanità sarà location di un’iniziativa che attribuisce incommensurabile valore al passato quale base solida per progettare e delineare nuove strategie di sviluppo e rilancio dell’economia globale.

Le dichiarazioni

“Sono davvero onorato di ospitare questo convegno a Castellabate, soprattutto quest’anno in cui celebriamo la nostra storia e la nostra cultura. Per parlare di futuro bisogna necessariamente includere il passato: il nostro patrimonio culturale, storico e naturalistico deve essere punto di partenza per la programmazione di attività e misure di sviluppo e crescita del nostro intero territorio” dichiara il Sindaco Marco Rizzo