Castellabate, frazione Lago cardioprotetta grazie alla Pro Loco

La Pro Loco Lago di Castellabate ha acquistato e donato alla collettività un defibrillatore DAE. Nel corso dell’evento, tenutosi stamattina, 18 dicembre, in piazza Madre Teresa di Calcutta per inaugurare l’importante postazione di primo soccorso della frazione Lago, tanta partecipazione da parte della comunità. Una cerimonia semplice ma particolarmente sentita, utile a sottolineare l’importanza di un gesto solidale e concreto, conclusasi con la benedizione del parroco Don Pasquale Gargione.

L’impegno delle Pro Loco sul territorio

La presidente della Pro Loco Lago, Anna Lucia Russo, commenta così la scelta del direttivo: “Le Pro Loco si devono porre al servizio della comunità che rappresentano e, iniziative come queste, non fanno altro che sugellare la vicinanza e lo spirito di servizio verso gli altri, che non si limita al singolo evento da organizzare ma vuole portare crescita e servizi sul territorio”. Presente all’inaugurazione anche l’Amministrazione comunale di Castellabate, il sindaco Marco Rizzo ha dichiarato: “L’inaugurazione di un defibrillatore a disposizione dell’intera comunità è un passo importante verso la collettività e soprattutto di salvaguardia della salute e della sicurezza di noi tutti. Ringrazio sentitamente la Proloco Lago per questa donazione e per le tante attività che costantemente svolge a beneficio dell’intero territorio. Un gesto concreto e sincero, per il bene di tutti”.

Così la consigliera comunale Dalila Russo: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Proloco Lago per il generoso gesto di donare un defibrillatore alla nostra comunità. Questo atto non è solo un gesto simbolico ma un vero e proprio atto di responsabilità sociale, volto a rafforzare la sicurezza e la prevenzione nella vita quotidiana di tutti i cittadini. La scelta di donarlo proprio in prossimità delle festività natalizie sottolinea l’importanza della cultura del dono e della solidarietà, valori chiave in questo periodo di condivisione e riflessione”.

Non ha fatto mancare la sua presenza anche la scuola, nella persona della dirigente dell’I.C. Castellabate, Gina Amoriello, che aggiunge: “Il valore della solidarietà è fondamentale soprattutto per dare l’esempio alle giovani generazioni, come facciamo quotidianamente con i nostri alunni. La Pro Loco Lago ha compiuto un’azione lodevole per supportare la salute pubblica in un punto strategico, anche perché in prossimità della scuola, e densamente frequentato soprattutto nel periodo turistico balneare. Voglio inoltre sottolineare la lungimiranza della Pro Loco per aver organizzato anche la formazione all’uso del defibrillatore”.