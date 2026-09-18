Castellabate: fondi PNRR per la digitalizzazione delle sedi

Il Comune di Castellabate è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR nell’ambito dell’iniziativa Risorse in Comune, per un importo complessivo pari a quarantasette mila euro. L’intervento è finalizzato allo sviluppo digitale e al potenziamento dei dispositivi tecnologici all’interno delle diverse sedi comunali del territorio, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Interventi nelle sale istituzionali

Il piano di ammodernamento ha interessato i principali punti di riferimento istituzionale e culturale del territorio. Dalla Sala Consiliare C. Grande, cuore delle sedute del consiglio comunale e degli incontri istituzionali, fino alla Sala Don Felice Fierro a San Marco, impiegata regolarmente come centro per convegni, incontri pubblici e iniziative culturali.

Nuove dotazioni tecnologiche

Gli ambienti sono stati dotati di moderni sistemi di conferenza wireless, amplificatori audio, videocamere e videoproiettori di ultima generazione. La dotazione tecnologica comprende inoltre tablet, personal computer, workstation e televisori, progettati per facilitare lo svolgimento delle attività amministrative e pubbliche.

Prospettive per la comunità

Dalla Casa Comunale sottolineano l’importanza strategica di questo intervento per il territorio. L’amministrazione evidenzia che Castellabate compie un ulteriore passo deciso verso la piena digitalizzazione, mettendo le nuove dotazioni a disposizione della comunità, delle associazioni, degli enti e di tutte le realtà che organizzano momenti di confronto e iniziative locali.