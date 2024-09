Castellabate, esperti internazionali a confronto su ambiente e sostenibilità

Al via una due giorni di convegni e confronti internazionali tra l’Università degli Studi di Salerno ed il Comune di Castellabate. Giuristi, docenti, esponenti dell’imprenditoria brasiliana e la vicerettrice dell’Università di Leopoli, si incontreranno per dibattere su diverse tematiche importanti come ambiente, sostenibilità, turismo delle radici e patrimoni Unesco.

Il programma degli appuntamenti

Due gli appuntamenti fissati in calendario. Si parte martedì 1 ottobre, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno – Aula Pecoraro, per una prima sessione interamente dedicata ai cambiamenti climatici e all’ambiente. Mercoledì 2 ottobre, invece, la manifestazione si sposterà a Santa Maria di Castellabate, dalle ore 16.00 in Villa Matarazzo.

In questo contesto, vari esperti italiani e stranieri si confronteranno sulla Dieta Mediterranea e sul patrimonio Unesco. Al centro del dibattito anche il turismo delle radici, un ambizioso progetto che mira a riportare nel Paese di origine i discendenti di emigrati italiani in tutti i paesi del mondo. Questi incontri daranno anche l’occasione per costruire un ponte che colleghi Italia e Brasile per incentivare e promuovere continui scambi culturali e turistici tra le parti.

“Ospitare questi convegni di caratura internazionale a Castellabate è sicuramente da sottolineare. Tali incontri, caratterizzati dalla presenza di illustri relatori provenienti da ogni parte del mondo, sono essenziali per tracciare una strada chiara verso il futuro in termini di sostenibilità, turismo ed economia circolare. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e con il lavoro del prof. Raffaele Palumbo, presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia-Brasile”, il commento del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.