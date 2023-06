Castellabate e Camerota senza 5 Vele Legambiente: scoppia la polemica

I Comuni di Pollica, San Giovanni a Piro e San Mauro Cilento hanno appena raggiunto lo splendido traguardo delle cinque vele nella Guida Blu 2023 di Legambiente e Touring Club. Castellabate, invece, rispetto allo scorso anno, ha perso questo titolo. Il Sindaco, Marco Rizzo, ha scritto al direttore di Legambiente, la minoranza, invece, attacca.

Le parole del Sindaco

Castellabate perde posizioni rispetto al passato e ottiene solamente quattro vele nell’importante riconoscimento promosso da Legambiente.

L’ Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, ha chiesto immediatamente delucidazioni al direttore di Legambiente sulla situazione: “La notizia ha destato in noi stupore proprio alla luce del continuo incremento nonché miglioramento dei servizi offerti, delle attività per la tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle acque, dei tanti progetti eco sostenibili, dell’efficiente sistema di raccolta differenziata di cui può vantare il nostro territorio. Nonostante l’attenzione costante al territorio e all’ambiente grazie all’implementazione di migliori servizi ci troviamo ad ottenere non 5 ma solo 4 Vele. Intanto, provvederemo ad inoltrare apposite osservazioni scritte, anche a tutela dell’immagine di Castellabate, la quale continua a crescere sotto tutti i punti di vista”.

La minoranza attacca

La notizia, ovviamente, non è passata inosservata anche per quanto riguarda la minoranza e Domenico di Luccia, di Castellabate al Centro, ha così tuonato sulla vicenda: “Il grande lavoro messo in atto dalla precedente Amministrazione in campo ambientale è stato cancellato. Dal risanamento di Baia Arena, alla realizzazione di una moderna isola ecologica, oggi abbandonata al suo destino, passando per l’installazione su tutto il territorio di 5 casette dell’acqua e l’attenzione al verde pubblico e alla sensibilizzazione. Così si collezionano sconfitte”.

Le critiche della minoranza a Camerota

Ma le polemiche non interessano soltanto Castellabate ma anche Camerota che pure ha perso le 5 Vele di Legambiente e Touring Club dopo ben 8 anni. «Il fatto di aver perso ben due vele fa capire in maniera cristallina come la nostra amministrazione, di buono abbia fatto ben poco negli ultimi periodi, e sotto questo punto di vista Camerota paga senz’altro le scelte politiche ambientali inadeguate di questi ultimi mesi», fanno sapere dall’opposizione.

«Siamo dispiaciuti e amareggiati per questo risultato che ci vede indietreggiare rispetto ad altri comuni del Cilento, arrivati a ricevere il riconoscimento delle Cinque Vele molto più tardi rispetto a Camerota. Siamo tornati indietro di 20 anni», dicono i consiglieri Domenico Spiniello, Giuseppe Molfese, Marina Bagnato e Giada Cusati.