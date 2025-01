Castellabate, delitto Nowak: fissata l’udienza di riesame per Kai Dausel

Dallo scorso 16 dicembre, Kai Dausel, è in stato di arresto con l’accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere della sua compagna, Silvia Nowak. La triste vicenda che ha sconvolto la comunità di Ogliastro Marina, frazione del Comune di Castellabate, continua a far parlare di sé e il prossimo giovedì 9 gennaio si terrà l’udienza di riesame per valutare la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti del 62enne tedesco.

Kai Dausel

L’uomo, attualmente detenuto presso il carcere di Ariano Irpino e difeso dall’avvocato Felice Carbone, continua a dichiararsi innocente e a respingere tutte le accuse mosse dalla Procura di Vallo della Lucania nei suoi confronti. Al centro dell’attenzione ci saranno sicuramente le telecamere di videosorveglianza che incastrerebbero il compagno della Nowak nelle ore della sua scomparsa risalente al 15 ottobre. Il corpo della donna è stato ritrovato solamente tre giorni dopo a circa 150 metri dall’abitazione che i due condividevano.