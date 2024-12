Castellabate, continua il progetto Unesco: il Natale dà vita ai borghi del Cilento

Anche durante il periodo natalizio, il progetto UNESCO che valorizza i borghi del Cilento prosegue con eventi che celebrano la cultura, la tradizione e il patrimonio storico del territorio. Castellabate, insieme agli altri comuni che fanno parte di questa rete, è protagonista di un Natale che non solo affascina con la magia delle festività, ma contribuisce anche a dare nuova vita ai luoghi patrimonio dell’umanità.

Il progetto

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), rientra nell’iniziativa “Cilento Vallo di Diano Experience”, che promuove i borghi UNESCO del Cilento e la sua offerta culturale, turistica e naturale. Grazie a questo finanziamento, i comuni della zona sono in grado di organizzare eventi e attività che rafforzano la loro identità come destinazioni di valore mondiale, offrendo esperienze uniche che combinano storia, arte e tradizioni locali.

Il Natale nei borghi del Cilento diventa così un’opportunità per riscoprire il territorio, con eventi che spaziano dalla musica alla magia, creando un’atmosfera di festa che valorizza il patrimonio culturale. Un’occasione per vivere il Cilento come meta ideale per il turismo culturale, sostenibile e a misura di famiglia, all’insegna della bellezza, della storia e della tradizione.

Le parole degli amministratori

“Attraverso questo progetto, la valorizzazione del patrimonio UNESCO incontra l’atmosfera magica del Natale con un itinerario di scoperta in un tipico borgo medievale offrendo al turista un’esperienza unica e irripetibile. L’intento di trasformare Castellabate ed il Cilento in una meta natalizia di riferimento ha dato impulso alla realizzazione di numerose iniziative che possano attrarre visitatori anche in un periodo di destagionalizzazione”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Tutti gli eventi che abbiamo progettato per le festività natalizie 2024 sono finalizzate a incentivare il turismo a Castellabate, promuovendo le nostre bellezze e sottolineando il legame tra tradizione e patrimonio culturale e naturale del Cilento“, dichiara l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.