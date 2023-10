Castellabate: boom di presenze per il concerto delle Vibrazioni

Grande successo per questo concerto che ha letteralmente acceso Piazza Lucia e animato in ogni angolo l’intera frazione marinara in questa calda serata di fine settembre. Sul palco la voce inconfondibile del frontman accompagnata da musicisti d’eccezione che ha intonato tante e diverse canzoni, da Dedicato a te alla recente Tantissimo.

Proseguono gli eventi per i 900 anni

Un evento, parte del calendario Castellabate 900, organizzato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, per rendere indimenticabile questo 2023, nove centenario di Castellabate.

Attesa per il concerto di Enzo Avitabile e Casagrande

Il ricco calendario continua con il concerto del 6 ottobre di Enzo Avitabile e Buon Compleanno Castellabate il 10 ottobre con Maurizio Casagrande.

“Semplicemente un grande successo. Tutto è andato come immaginavamo, anzi meglio. È bello vedere Santa Maria animata e viva anche a fine settembre. Ogni angolo lo era e si respirava aria di festa.

Un ringraziamento come sempre a tutti quelli che hanno lavorato per la realizzazione di questo grande evento atteso da tutti.

Ma il calendario non finisce qui: venerdì 6 si esibirà in concerto Enzo Avitabile e il 10 toccherà a Maurizio Casagrande con Buon Compleanno Castellabate” dichiara il Sindaco