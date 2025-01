Castellabate, approvato il bilancio di previsione comunale: parla l’assessore al bilancio, Luigi Maurano

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Castellabate ha approvato il bilancio di previsione comunale 2025-2027 entro il 31 dicembre, rispettando il termine prescritto dalla normativa.

Tra gli aspetti più significativi da rimarcare vi è la riduzione della tassa dei rifiuti (Tari) per tutti i cittadini con un abbassamento che riguarderà anche le tante attività commerciali del paese. Non solo, sono state apportate anche due importanti agevolazioni Tari che porteranno ulteriori riduzioni della tariffa per l’anno 2025.