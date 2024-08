Castellabate alle prese con disservizi postali: cittadini chiedono interventi

Cresce il disagi tra i cittadini di alcune località di Castellabate, in particolare delle zone periferiche del capoluogo, che segnalano disservizi nella consegna della corrispondenza. Diverse segnalazioni giungono da residenti che lamentano ritardi e, in alcuni casi, addirittura mancati recapiti di raccomandate, bollette e avvisi da parte di enti previdenziali.

Consegna posta a Castellabate, i disagi

Alla base del problema sembra esserci l’assenza prolungata del postino precedentemente incaricato di servire queste aree. Da quando il portalettere si è assentato per motivi di salute, le famiglie evidenziano criticità. In particolare, le abitazioni più decentrate risentono maggiormente di questa situazione, a causa delle difficoltà che i nuovi postini incontrano nell’orientarsi e raggiungere tutte le case.

“Una situazione che va avanti da mesi e che crea non pochi disagi”, dichiara un residente. “È fondamentale che si trovi una soluzione rapida a questo problema, perché la posta non è solo corrispondenza personale, ma spesso contiene documenti importanti”.

Il problema dei disservizi postali non è circoscritto a Castellabate, in passato è stato segnalato anche in altre comunità del Cilento. Il ricambio frequente del personale addetto al recapito, unito alla complessità del territorio, contribuisce a determinare i disagi.

Le conseguenze di questi disservizi sono molteplici: ritardi nei pagamenti, difficoltà nel gestire pratiche burocratiche e un generale senso di disagio tra i cittadini. Di qui l’appello ad interventi.