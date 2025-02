Castellabate: acquisizione terreno per la creazione di un nuovo spazio pubblico

Il comune di Castellabate, con Delibera di Giunta n.30 del 14/02/2025, ha fornito parere favorevole per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente di un lotto di terreno in località Annunziata di proprietà dell’Abbazia Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni.

La nuova area

L’area di interesse verrà trasformata in una nuova piazzetta attrezzata che garantirà la presenza di più spazi verdi e pubblici in tale area di riferimento. “Si ringrazia l’Abate Ordinario Dom. Michele Petruzzelli OSB e l’intera Abbazia di Cava per la disponibilità dimostrata. Esempio tangibile di vicinanza e attenzione al territorio, che rafforza il legame storico e spirituale che ci unisce”, fanno sapere dalla Casa Comunale di Castellabate.