Castel San Lorenzo, ladri entrano in un garage del centro e rubano una bici elettrica da 2.000 euro

Sono andati a colpo sicuro i ladri che ieri sera si sono introdotti in un garage di Castel San Lorenzo per rubare una bici elettrica del valore di 2.000 euro.

A denunciare quanto accaduto la vittima del furto, Giovanni Aspromonte, proprietario della bici, che vive in un appartamento sito proprio nel palazzo in cui, al piano inferiore, si trova il garage in cui è avvenuto il furto.

Furto a Castel San Lorenzo: i fatti

Il furto sarebbe avvenuto verso le 23:00, ma nessuno si sarebbe accorto di nulla nonostante il garage si trovi tra via Roma e via San Cosmo, zona centralissima del paese.

I ladri sarebbero riusciti ad entrare nel box senza forzarne la saracinesca.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri e Aspromonte ha chiesto anche, a chi di dovere, di vagliare i filmati dei dispositivi di videosorveglianza della zona per poter risalire all’identità dei ladri.

Il proprietario della bicicletta elettrica ha fatto anche appello ai suoi concittadini affinché prestino sempre la massima attenzione vista la diffusione del fenomeno dei furti in tutto il Cilento.