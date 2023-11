Castel San Lorenzo, fiamme in un tabacchino: intervengono i vigili del fuoco

Paura ieri pomeriggio a Castel San Lorenzo per un incendio divampato all’interno di un tabacchino sito nella centralissima via Roma. Per fortuna, quando sono divampate le fiamme, nelle prime ore del pomeriggio, all’interno dell’esercizio non vi era nessuno e quindi non ci sono stati feriti.

I danni, tuttavia, ammontano a diverse migliaia di euro.

L’intervento dei vigili del fuoco e la gara di solidarietà

Grande solidarietà è stata espressa, da parte di tutti i cittadini di Castel San Lorenzo, verso i proprietari del tabacchino che hanno ringraziato tutti per la vicinanza dimostrata e hanno fatto sapere di star bene.

A spegnere le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco che, allertati da alcune persone che sostavano nella zona e che avevano già prestato un primo intervento utilizzando degli estintori, sono accorsi sul posto.

Probabilmente, la causa dell’incendio, è attribuibile ad un corto circuito.

I proprietari hanno espresso l’intenzione di voler riaprire l’attività, acquistata da poco tempo, nonostante i sacrifici che questa decisione comportare alla luce del danno registrato.