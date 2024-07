Castel San Lorenzo, consumo straordinario di acqua. Sospesa l’erogazione dal serbatoio “Foresta”

Esorbitante prelievo di acqua dalla rete del serbatoio “Foresta”, a Castel San Lorenzo, e l’ente, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, si è ritrovato costretto ad adottare seri provvedimenti sospendendo, per alcune ore, l’erogazione della risorsa idrica.

“Abbiamo dovuto prendere atto di una grave insufficienza di acqua che si registra soltanto per le utenze connesse al serbatoio “Foresta”, mentre gli altri tre impianti di raccolta del comune non evidenziano un consumo così stravagante. Per questo motivo abbiamo dovuto sospendere l’erogazione dal serbatoio fin quando non saranno ripristinati sufficienti livelli di accumulo” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

I controlli, per contrastare l’utilizzo illecito dell’acqua potabile, specie in questi giorni di caldo straordinario, sono attivi e serrati a Castel San Lorenzo.

“Rinnoviamo il nostro apprezzamento verso chi è osservante delle regole ed è rispettoso degli altri. Proprio questo sentimento ci sprona a non mollare nelle iniziative di repressione di comportamenti gravi” hanno continuato ancora dal comune.