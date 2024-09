Castel San Lorenzo, con l’ostensione del quadro San Cosma e Damiano il paese si prepara ai festeggiamenti

Nelle scorse ore la comunità di Castel San Lorenzo si è riunita in via Roma per assistere all’ostensione del quadro di San Cosma e Damiano, protettori del paese che si prepara, così, ai grandi festeggiamenti del 27 settembre.

La devozione ai Santi

La comunità castellese è da sempre devota ai Santi e Martiri Cosma e Damiano tanto che, da tempo immemore, ogni anno, durante la lunga e tradizionale processione del 27 settembre, si rinnova anche l’usanza delle “cente” delle realizzazioni, generalmente a forma di barca, create con fiori di carta fatti rigorosamente a mano e usati come ornamento alle candele che le compongono.

Al termine della processione e delle celebrazioni religiose i fedeli possono portare a casa le candele per accenderle nei momenti di difficoltà o quando intendono chiedere protezione ai santi.

I festeggiamenti, sia religiosi che civili, di San Cosma e San Damiano, puntualmente, riuniscono a Castel San Lorenzo centinaia di fedeli e visitatori.