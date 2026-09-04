Caso di meningite a Battipaglia: 33enne trasferito al Cotugno in condizioni gravi

Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Domenico Cotugno di Napoli a causa di un grave caso di meningite. Il paziente si era presentato tre giorni fa, nella tarda serata, al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia, manifestando la sintomatologia tipica dell’infezione. La gravità del quadro clinico ha spinto i sanitari ad attivare immediatamente i protocolli d’urgenza per il trasferimento nella struttura specialistica del capoluogo campano.

Diagnosi d’urgenza a Battipaglia e il trasferimento a Napoli

La presa in carico del 33enne è avvenuta nell’area di emergenza della struttura battipagliese, dove il personale medico ha prontamente identificato i segnali riconducibili alla patologia infettiva. Considerata la complessità della situazione e la rapidità di evoluzione che caratterizza questi quadri clinici, i camici bianchi hanno optato per il trasporto immediato verso il centro di riferimento regionale per le malattie infettive.

Per accelerare i tempi di intervento e garantire le cure più idonee nel minor tempo possibile, è stato disposto il passaggio diretto all’ospedale Cotugno di Napoli, senza transitare per il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Eboli. Il paziente resta sotto stretta osservazione da parte dei medici della struttura napoletana.

Sintomi e protocolli di prevenzione per la meningite

La meningite è una patologia infiammatoria che colpisce le membrane (meningi) che rivestono il cervello e il midollo spinale. Si tratta di una condizione che richiede un’identificazione tempestiva e una gestione medica immediata.

I sintomi caratteristici della malattia includono solitamente:

Febbre alta e improvvisa

Rigidità nucale

Forte cefalea accompagnata da nausea o vomito

Confusione mentale, alterazione dello stato di coscienza o fotosensibilità

In presenza di casi confermati o fortemente sospetti di natura batterica, le autorità sanitarie locali avviano di prassi la tracciabilità dei contatti stretti per somministrare la profilassi antibiotica preventiva ai familiari e a coloro che hanno condiviso ambienti ristretti con il paziente nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.