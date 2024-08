Caselle in Pittari: parata in bicicletta per sensibilizzare su prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il Comune di Caselle in Pittari aderisce all’iniziativa nazionale #girolevitespezzateDAY, l’iniziativa intitolata al tema della salute e sicurezza e promossa sul territorio nazionale dall’associazione omonima.

L’appuntamento è per il 25 agosto prossimo, con una parata in bicicletta. Obiettivo: coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’importanza della prevenzione, in ricordo di tutte le vittime, troppo spesso dimenticate.

L’iniziativa

In Italia, perdono la vita sul posto di lavoro, più di 1000 persone ogni anno. Numeri inaccettabili, frutto di una cultura diffusa sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all’adozione di condizioni, comportamenti e stili di vita sani e sicuri.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta in un percorso di circa 10 km.

Partenza alle ore 16.00 dal Municipio toccando luoghi di interesse paesaggistico per concludersi al Municipio alle 17.30 circa.

È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo.

Durante la pedalata ciascuno sarà responsabile della propria sicurezza e sarà chiamato a comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o cose prima, durante o dopo il #girolevitespezzateDAY.

L’iniziativa di Caselle in Pittari è promossa da Alessandro Fiscina e Michele Fiscina con il supporto di molti appassionati ciclisti.