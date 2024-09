Caselle in Pittari, effettuata l’autopsia sulla coppia di anziani trovati privi di vita: c’è attesa per i risultati

È durata otto ore l’autopsia effettuata nella giornata di ieri dal medico legale; presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, sulla coppia di anziani di Caselle in Pittari ritrovati privi di vita, dal figlio Antonio, nei pressi della loro abitazione.

Un esame autoptico molto minuzioso richiesto dalla Procura di Lagonegro, per capire le cause del decesso dei coniugi, Rocco Speranza e Rosa Loguercio che sembra siano deceduti in momenti diversi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare infatti che il 79enne sia morto in una casetta presente nei pressi dell’abitazione prima della moglie, l’85enne Rosa Loguercio che invece sembra abbia trovato la morte a seguito di una caduta avvenuta dinanzi il pollaio.

Una serie di ipotesi che potranno trovare riscontro solo dopo i risultati dell’autopsia che verranno diffusi tra 60 giorni. Da stabilire anche i giorni in cui è avvenuto il decesso di entrambi. Sembra infatti che la tragedia risalga a diversi giorni prima del ritrovamento della coppia di anziani, dato quest’ultimo confermato anche dallo stato di evidente decomposizione in cui versavano le due salme.

Una serie di interrogativi che troveranno risposta solo nei prossimo giorni. Sulla vicenda infatti non si è espresso il medico legale, anche se l’ipotesi più accreditata è quella del decesso di entrambi per cause naturali.

Intanto le due salme sono state liberate in attesa dei funerali che coinvolgeranno l’intera comunità di Caselle in pittari sconvolta per quanto accaduto.