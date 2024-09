Caselle in Pittari, anziani trovati senza vita: oggi l’ultimo saluto a Rocco e Rosa. Presente l’intera comunità

Un lungo corteo ha accompagnato questa mattina per l’ultimo saluto nella Chiesa di San Rocco, Rosa Loguercio e Rocco Speranza, i coniugi trovati senza vita la scorsa settimana nei pressi della loro abitazione a Caselle in Pittari. Lacrime e dolore per una coppia amata e stimata da tutti nel piccolo borgo collinare di Caselle in Pittari, ancora sotto shock per quanto accaduto agli anziani coniugi.

Ad officiare la santa messa è stato il parroco Don Marco Nardozza che ha ricordato ai familiari di Rocco e Rosa e a tutti i fedeli presenti in Chiesa di vivere il “momento, seppure triste, seconda la logica di DIO” . “Ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo – ha poi aggiunto Don Marco – C’è un tempo per nascere e per morire. Ma ora è il tempo della preghiera per affidarci al SIGNORE. Ora è il tempo di metterci metterci in ascolto con DIO, di guarire tutto con la misericordia, la stessa con la quale DIO guarda noi, nostra roccia e nostra fortezza”. Parole che sono arrivate dritto al cuore di tutti coloro che hanno voluto rendere un ultimo omaggio ai due anziani.

Una piazza gremita ha aspettato in silenzio che la coppia uscisse dalla Chiesa per poi rendergli un ultimo e lungo applauso. Una giornata triste per l’intera comunità che si è stretta compatta al dolore che ha colpito la famiglia di Rocco e Rosa, ora uniti per sempre